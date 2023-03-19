Вот почему не стоит ходить с разбитым защитным стеклом на телефоне

Самойленко объяснил, что трещины и сколы на стекле не только ухудшают внешний вид смартфона, но и забиваются пылью, которая портит экран. Он советует менять стекло минимум раз в год или даже чаще, если на нём есть явные повреждения.

Кроме того, эксперт предупредил, что даже если стекло выглядит целым, оно может быть покрыто мелкими царапинами, которые мешают нормальной работе сенсорного экрана. Это может проявляться в замедленном отклике при нажатии или в случайных сбоях в работе устройства.