Вот почему не стоит самостоятельно устанавливать версии Android для разработчиков

12:04, 12 февраля 2023
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Вот почему не стоит самостоятельно устанавливать версии Android для разработчиковВ таких версиях слишком много ошибок
Несколько дней назад вышла первая предварительная версия Android 14 для разработчиков. Как это часто бывает с ранним программным обеспечением, Android 14 DP1 не идеальна и полна багов. Так, пользователи обнаружили ошибку, связанную с настройкой Adaptive Battery.
Фото: Unsplash
По словам пользователя Pixel 6, Adaptive Battery теперь перемещён в Battery Saver и отключен по умолчанию. При этом, если пытаться включить его, переключатель не реагирует. Скорее всего, этот баг будет исправлен.
Кроме того, пользователи замечали также, что с Android 14 DP1 смартфон «вылетал», когда кто-то пытался позвонить на него.