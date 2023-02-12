Вот почему не стоит самостоятельно устанавливать версии Android для разработчиков

По словам пользователя Pixel 6, Adaptive Battery теперь перемещён в Battery Saver и отключен по умолчанию. При этом, если пытаться включить его, переключатель не реагирует. Скорее всего, этот баг будет исправлен.

Кроме того, пользователи замечали также, что с Android 14 DP1 смартфон «вылетал», когда кто-то пытался позвонить на него.