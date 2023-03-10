Вот почему смартфоны подорожают, если процессоры будут производиться в США

16:19, 10 марта 2023
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Вот почему смартфоны подорожают, если процессоры будут производиться в СШАЕсть объективная причина
Администрация Байдена настаивает на том, чтобы производители чипов размещали свои заводы в США. Однако, как пишет Gizmochina, это может ударить по кошельку потребителя.
Фото: Canalys
Если США удастся перенести производство чипов с предприятий TSMC, например, то средняя стоимость смартфонов во всём мире может вырасти. Для того есть объективный фактор: более высокая заработная плата для американских рабочих по сравнению с их азиатскими коллегами.
TSMC уже заявил инвесторам, что заводы, построенные в США, будут обходиться намного дороже, чем предприятия в Тайване.