Вот почему стоит дважды подумать, прежде чем покупать складной смартфон

Проблемы с прочностью: складные экраны более хрупкие, чем обычные, а шарниры могут со временем износиться. Царапины и складки могут быстро появиться, особенно если устройства уронить или подвергнуть воздействию мелких частиц — песка, пыли.

Высокая цена: складные устройства стоят дорого, зачастую вдвое или втрое дороже обычных смартфонов. Вы за эти деньги вполне можете приобрести премиум-телефон (обычный), и у вас останутся деньги на тот же планшет.

Проблемы с программным обеспечением: приложения не всегда оптимизированы для складных экранов, а многозадачность хоть и звучит приятно, может быть «неудобной». ПО часто не использует все преимущества большего экрана складного устройства.

Короткий срок службы: сочетание хрупких экранов, сложных шарниров и ограниченных возможностей ремонта делает складные устройства менее надежными для длительного использования. Стоимость ремонта также может быть очень высокой.

Время автономной работы: из-за своей конструкции складные устройства часто оснащаются аккумуляторами меньшего размера, что может привести к сокращению времени автономной работы по сравнению с традиционными смартфонами.