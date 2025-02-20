Телефоны
Опубликовано 20 февраля 2025, 17:15
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Вот почему «заменитель смартфонов» Humane AI Pin всегда был обречен на провал

Продукт закрывается
В Сети объяснили обреченность «заменителя смартфонов» Humane AI Pin. Компания Humane и её AI Pin, некогда считавшийся инновационным носимым устройством с искусственным интеллектом, официально закрывается. Несмотря на то, что компания собрала 230 миллионов долларов, ей не удалось убедить пользователей в том, что гаджет без экрана и с голосовым управлением — это будущее. Теперь HP приобрела активы Humane за 116 миллионов долларов, а серверы AI Pin будут отключены на следующей неделе, оставив владельцев с бесполезными устройствами.
Вот почему «заменитель смартфонов» Humane AI Pin всегда был обречен на провал

© Humane

AI Pin должен был заменить смартфоны, проецируя информацию на руку пользователя и реагируя на голосовые команды. Однако он стоил дорого — 699 долларов плюс 24 доллара ежемесячной платы — и имел существенные недостатки. Он плохо работал, требовал отдельного телефонного номера, его нельзя было перепродать или передать. Отзывы были в подавляющем большинстве негативными, и компания продала всего 10 000 устройств вместо 100 000 в первый год, на которые рассчитывала.

Неудача подчеркивает ключевую ошибку: люди не готовы отказаться от своих телефонов. В отличие от более дешевого Rabbit R1, который работает вместе со смартфонами, AI Pin попытался полностью отказаться от них. В конечном итоге крупные технологические компании, такие как Apple, Google и Samsung, имеют больше возможностей для интеграции искусственного интеллекта в устройства, которыми люди уже пользуются.

Компания Humane имела большие амбиции, но недооценила трудности — теперь ее технологии принадлежат HP, а ее ИИ Pin ушел в историю.