Вот почему «заменитель смартфонов» Humane AI Pin всегда был обречен на провал

AI Pin должен был заменить смартфоны, проецируя информацию на руку пользователя и реагируя на голосовые команды. Однако он стоил дорого — 699 долларов плюс 24 доллара ежемесячной платы — и имел существенные недостатки. Он плохо работал, требовал отдельного телефонного номера, его нельзя было перепродать или передать. Отзывы были в подавляющем большинстве негативными, и компания продала всего 10 000 устройств вместо 100 000 в первый год, на которые рассчитывала.

Неудача подчеркивает ключевую ошибку: люди не готовы отказаться от своих телефонов. В отличие от более дешевого Rabbit R1, который работает вместе со смартфонами, AI Pin попытался полностью отказаться от них. В конечном итоге крупные технологические компании, такие как Apple, Google и Samsung, имеют больше возможностей для интеграции искусственного интеллекта в устройства, которыми люди уже пользуются.

Компания Humane имела большие амбиции, но недооценила трудности — теперь ее технологии принадлежат HP, а ее ИИ Pin ушел в историю.