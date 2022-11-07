Вот так будет выглядеть грядущий флагманский смартфон Xiaomi 13

Вот так будет выглядеть грядущий флагманский смартфон Xiaomi 13Появились рендеры
По слухам, Xiaomi выпустит серию смартфонов Xiaomi 13 в конце ноября в Китае. Сегодня инсайдер OnLeaks поделился CAD-изображениями сразу двух моделей линейки — Xiaomi 13 Pro и Xiaomi 13.
У модели Xiaomi 13 будет плоский AMOLED-дисплей с отверстием по центру экрана вверху. У Xiaomi 13 Pro же будет AMOLED-экран с изогнутыми краями. Оба устройства получили слот для SIM-карты, микрофон, порт USB-C и динамик. По правой стороне расположены кнопки регулировки громкости и кнопка питания.
Xiaomi 13 и 13 Pro имеют заметный выступ системы камер на задней панели. В системе три модуля. К сожалению, в утечке ничего не говорится о характеристиках камеры ни одного из телефонов.
Сообщается, что Xiaomi 13 имеет габариты 152,8 x 71,5 x 8,3 мм и оснащён 6,2-дюймовым дисплеем, что делает его довольно компактным флагманским телефоном. Модель Pro имеет размеры 163 x 74,6 x 8,8 мм и дисплей на 6,65 дюйма. Утверждается, что оба смартфона будут работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 2.