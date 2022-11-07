Вот так будет выглядеть грядущий флагманский смартфон Xiaomi 13

У модели Xiaomi 13 будет плоский AMOLED-дисплей с отверстием по центру экрана вверху. У Xiaomi 13 Pro же будет AMOLED-экран с изогнутыми краями. Оба устройства получили слот для SIM-карты, микрофон, порт USB-C и динамик. По правой стороне расположены кнопки регулировки громкости и кнопка питания.

Xiaomi 13 и 13 Pro имеют заметный выступ системы камер на задней панели. В системе три модуля. К сожалению, в утечке ничего не говорится о характеристиках камеры ни одного из телефонов.