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14:06, 04 февраля 2023
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Вот так будет выглядеть новый флагманский смартфон Huawei P60 Pro

Уже скоро анонс

Ожидается, что серия смартфонов Huawei P60 будет представлена ​​в следующем месяце. В сети уже появились изображения устройств, а точнее модели Huawei P60 Pro.

Вот так будет выглядеть новый флагманский смартфон Huawei P60 Pro

Фото: Gizchina

Согласно изображению, опубликованному инсайдером на Weibo, тестовое устройство Huawei P60 Pro содержит большой прямоугольный выступ камеры с двумя круглыми модулями. Выступ камеры и задняя панель выполнены в белом цвете.

Вот так будет выглядеть новый флагманский смартфон Huawei P60 Pro

Huaweicentral

Сообщается, что версия Pro получила улучшенные сверхширокоугольную и перископическую и камеры на 50 и 64 Мп соответственно. Смартфон будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

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