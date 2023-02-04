Вот так будет выглядеть новый флагманский смартфон Huawei P60 Pro

14:06, 04 февраля 2023
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Вот так будет выглядеть новый флагманский смартфон Huawei P60 ProУже скоро анонс
Ожидается, что серия смартфонов Huawei P60 будет представлена в следующем месяце. В сети уже появились изображения устройств, а точнее модели Huawei P60 Pro.
Фото: Gizchina
Согласно изображению, опубликованному инсайдером на Weibo, тестовое устройство Huawei P60 Pro содержит большой прямоугольный выступ камеры с двумя круглыми модулями. Выступ камеры и задняя панель выполнены в белом цвете.
Huaweicentral
Сообщается, что версия Pro получила улучшенные сверхширокоугольную и перископическую и камеры на 50 и 64 Мп соответственно. Смартфон будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.