Вот так будут выглядеть новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy S23. В сеть слили макеты

Как и ожидалось, островок камеры в Galaxy S23 и S23+ стал самым значительным изменением внешнего вида. Каждый объектив теперь расположен отдельно, не на общем пространстве. Это приближает младшие модели к Galaxy S23 Ultra с точки зрения дизайна. Старшая модель также осталась более прямоугольной.