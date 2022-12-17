Вот так будут выглядеть новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy S23. В сеть слили макеты

12:04, 17 декабря 2022
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Вот так будут выглядеть новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy S23. В сеть слили макетыВ целом, мы уже давно видели это на рендерах
В сети опубликовали фотографии макетов смартфонов Samsung Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra. Они подтверждают дизайн, который мы видели в прошлых утечках.
Фото: GSMArena
Как и ожидалось, островок камеры в Galaxy S23 и S23+ стал самым значительным изменением внешнего вида. Каждый объектив теперь расположен отдельно, не на общем пространстве. Это приближает младшие модели к Galaxy S23 Ultra с точки зрения дизайна. Старшая модель также осталась более прямоугольной.
Единственная разница между макетами и предыдущими рендерами заключается в размещении лотка для SIM-карты. На рендерах слтот изображён внизу, а на макетах — сбоку.