Вот так фотографирует новый флагманский смартфон Meizu 20 Pro

Ожидается, что Meizu 20 Pro будет оснащён 50-мегапиксельной основной камерой с датчиком Sony 1" IMX989. Устройство будет работать на чипсете Snapdragon 8 Gen 2, памяти LPDDR5X и хранилище UFS 4.0. Также у него будет AMOLED-дисплей разрешением 1440p с частотой обновления 120 Гц, а ещё аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт. Согласно недавним тизерам, он будет заряжаться до 80% без провода всего за 30 минут.