Вот так мог бы выглядеть iPhone 15 Pro Max

Рендеры сделал Антонио Де Роса (Antonio De Rosa). Создавая рисунок, он опирался на утечки о грядущих смартфонах Apple. Так, сообщалось, что новинки получат перископный модуль. Как показано в концептуальном видео и изображениях, это изменение позволяет сделать выступ камеры телефона меньше.