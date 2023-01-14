Вот так мог бы выглядеть iPhone 15 Pro Max

12:12, 14 января 2023
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Вот так мог бы выглядеть iPhone 15 Pro MaxКонцепт художника
Художник нарисовал концепт iPhone 15 Pro Max. Дизайн камеры предлагается совершенно непохожий на тот, что есть сейчас.
Фото: Antonio De Rosa
Рендеры сделал Антонио Де Роса (Antonio De Rosa). Создавая рисунок, он опирался на утечки о грядущих смартфонах Apple. Так, сообщалось, что новинки получат перископный модуль. Как показано в концептуальном видео и изображениях, это изменение позволяет сделать выступ камеры телефона меньше.
Antonio De Rosa
Также на рендере можно заметить порт USB-C. Есть предположения, что именно он появится в iPhone 15 Pro Max вместо фирменного Lightning.