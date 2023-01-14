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12:12, 14 января 2023
1 мин.

Вот так мог бы выглядеть iPhone 15 Pro Max

Концепт художника

Художник нарисовал концепт iPhone 15 Pro Max. Дизайн камеры предлагается совершенно непохожий на тот, что есть сейчас.

Вот так мог бы выглядеть iPhone 15 Pro Max

Фото: Antonio De Rosa

Рендеры сделал Антонио Де Роса (Antonio De Rosa). Создавая рисунок, он опирался на утечки о грядущих смартфонах Apple. Так, сообщалось, что новинки получат перископный модуль. Как показано в концептуальном видео и изображениях, это изменение позволяет сделать выступ камеры телефона меньше.

Вот так мог бы выглядеть iPhone 15 Pro Max

Antonio De Rosa

Также на рендере можно заметить порт USB-C. Есть предположения, что именно он появится в iPhone 15 Pro Max вместо фирменного Lightning.

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