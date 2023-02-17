Вот так может выглядеть iPhone 15 Pro

Вот так может выглядеть iPhone 15 ProПолучено от китайской фабрики
В сети опубликовали рендеры iPhone 15 Pro. Утверждается, что они основаны на CAD-изображениях от некой китайской фабрики.
Фото: 9to5mac
Такие CAD-файлы Apple отправляет производителям аксессуаров в Азии перед запуском новых продуктов, чтобы они могли подготовиться.
Во-первых, рендеры показывают, что у iPhone в этом году появится порт USB-C. Во-вторых, смартфоны получат новый дизайн. Блок с камерами на задней панели станет ещё массивнее, чем у iPhone 14 Pro.
9to5mac
Кнопки громкости могут быть не обычными, а ёмкостными, как ходили слухи ранее. Выключатель звука также претерпел изменения: он стал меньше и круглее, чем раньше. Ожидается, что размер и разрешение экрана iPhone 15 Pro будут аналогичны, если не идентичны таковым у его предшественника, но рамки станут тоньше.
9to5mac