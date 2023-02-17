Вот так может выглядеть iPhone 15 Pro

Кнопки громкости могут быть не обычными, а ёмкостными, как ходили слухи ранее. Выключатель звука также претерпел изменения: он стал меньше и круглее, чем раньше. Ожидается, что размер и разрешение экрана iPhone 15 Pro будут аналогичны, если не идентичны таковым у его предшественника, но рамки станут тоньше.