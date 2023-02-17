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12:49, 17 февраля 2023
1 мин.

Вот так может выглядеть iPhone 15 Pro

Получено от китайской фабрики

В сети опубликовали рендеры iPhone 15 Pro. Утверждается, что они основаны на CAD-изображениях от некой китайской фабрики.

Вот так может выглядеть iPhone 15 Pro

Фото: 9to5mac

Такие CAD-файлы Apple отправляет производителям аксессуаров в Азии перед запуском новых продуктов, чтобы они могли подготовиться.

Во-первых, рендеры показывают, что у iPhone в этом году появится порт USB-C. Во-вторых, смартфоны получат новый дизайн. Блок с камерами на задней панели станет ещё массивнее, чем у iPhone 14 Pro.

Вот так может выглядеть iPhone 15 Pro

9to5mac

Кнопки громкости могут быть не обычными, а ёмкостными, как ходили слухи ранее. Выключатель звука также претерпел изменения: он стал меньше и круглее, чем раньше. Ожидается, что размер и разрешение экрана iPhone 15 Pro будут аналогичны, если не идентичны таковым у его предшественника, но рамки станут тоньше.

Вот так может выглядеть iPhone 15 Pro

9to5mac

Источник:9to5mac
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#Apple
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#iPhone 15
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