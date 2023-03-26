Вот так новый смартфон Huawei P60 Pro снимает Луну и Венеру

20:06, 26 марта 2023
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Вот так новый смартфон Huawei P60 Pro снимает Луну и ВенеруОтличные снимки
Во время презентации нового смартфона Huawei P60 Pro компания сделала акцент на камере. У неё есть оптическая стабилизация изображений и RYYB-светофильтр. Теперь мы можем увидеть, как это работает на деле.
Фото: Huawei
24 марта мы могли наблюдать сближение Венеры и Луны на небе. Именно это астрономическое событие запечатлели на Huawei P60 Pro. Получилось неплохо:
Отметим, что у смартфона также есть основной модуль разрешением 48 Мп и переменная диафрагма в диапазоне от от f/1,4 до f/4,0. Основная камера также поддерживает запись видео в разрешении 4K.