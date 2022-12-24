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12:42, 24 декабря 2022
1 мин.

Вот так снимает камера Xiaomi 13 Pro в разных условиях

Очень много фотографий

Xiaomi опубликовала целую серию фотографий на новый Xiaomi 13 Pro. Снимки были сделаны как днём, так и вечером, как с близкого расстояния, так и с далёкого.

Вот так снимает камера Xiaomi 13 Pro в разных условиях

Фото: Xiaomi

Фото опубликовал основатель компании Лей Цзюнь (Lei Jun) на своей страничке в китайской соцсети Weibo. На каждом снимке написаны настройки камеры.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Xiaomi

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Xiaomi

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 7

Фото: Xiaomi

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Фото: Xiaomi

Напомним, что Xiaomi 13 Pro оснащён однодюймовым датчиков изображения Sony IMX989, а также 75-мм телеобъективом Leica.

Источник фото:Weibo
Источник:Weibo
Теги:
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#фотографии
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