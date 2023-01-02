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12:39, 02 января 2023
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Вот так снимает камера Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Фото красивые

Xiaomi опубликовала образцы фото с камеры Redmi Note 12 Pro 5G перед его запуском в Индии.

Вот так снимает камера Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Фото: Redmi

Компания также раскрыла детали камеры. Подтверждается, что Redmi Note 12 Pro 5G будет оснащён 50-мегапиксельным датчиком Sony IMX766 и будет поддерживать оптическую стабилизацию изображения (OIS).

Xiaomi утверждает, что камера Redmi Note 12 Pro считается одним из лучших в своём сегменте в отношении цветопередачи.

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Фото: Redmi

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