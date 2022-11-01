Вот так выглядел первый в истории Android-смартфон

Утверждается, что прототип этого оригинального смартфона был готов ещё за пять месяцев до выпуска iPhone 2G. То есть у Google была возможность претендовать на лидерство в мировой технологической индустрии до Apple.

При этом смартфон Sooner выглядит довольно интересно. На экране у него есть две клавиши, используемые для открытия браузера и почтового клиента. Кроме того, имеются колёсико навигации и четыре кнопки на «подбородке».