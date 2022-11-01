Вот так выглядел первый в истории Android-смартфон

20:55, 01 ноября 2022
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Вот так выглядел первый в истории Android-смартфонНо его так и не выпустили раньше iPhone
Первым Android-смартфоном принято считать HTC Dream. Но на самом деле до него была другая модель — HTC Exca 300 или Google Sooner. Она использовалась для внутреннего тестирования новой операционной системы.
Утверждается, что прототип этого оригинального смартфона был готов ещё за пять месяцев до выпуска iPhone 2G. То есть у Google была возможность претендовать на лидерство в мировой технологической индустрии до Apple.
При этом смартфон Sooner выглядит довольно интересно. На экране у него есть две клавиши, используемые для открытия браузера и почтового клиента. Кроме того, имеются колёсико навигации и четыре кнопки на «подбородке».
Интересно, что Google Sooner поддерживал виджеты, но не больше одного на экране.