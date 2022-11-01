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20:55, 01 ноября 2022
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Вот так выглядел первый в истории Android-смартфон

Но его так и не выпустили раньше iPhone

Первым Android-смартфоном принято считать HTC Dream. Но на самом деле до него была другая модель — HTC Exca 300 или Google Sooner. Она использовалась для внутреннего тестирования новой операционной системы.

Вот так выглядел первый в истории Android-смартфон

Утверждается, что прототип этого оригинального смартфона был готов ещё за пять месяцев до выпуска iPhone 2G. То есть у Google была возможность претендовать на лидерство в мировой технологической индустрии до Apple.

При этом смартфон Sooner выглядит довольно интересно. На экране у него есть две клавиши, используемые для открытия браузера и почтового клиента. Кроме того, имеются колёсико навигации и четыре кнопки на «подбородке».

Вот так выглядел первый в истории Android-смартфон

Интересно, что Google Sooner поддерживал виджеты, но не больше одного на экране.

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