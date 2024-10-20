Вот таких размеров будет новый iPhone SE 4

Опубликовано 20 октября 2024, 16:521 мин.
Вот таких размеров будет новый iPhone SE 4И возможная версия «Plus»
В Сеть всплыли “болванки” iPhone SE 4 для производителей чехлов. Новые изображения болванок iPhone SE 4, опубликованные японским блогом Macotakara, показывают дизайн, схожий с iPhone 14. Макеты демонстрируют одну заднюю камеру, меньший вырез для Face ID и старый-добрый переключатель беззвучного режима вместо кнопки действия, которая появилась совсем.
Размеры совпадают с iPhone 14 — 146,7 мм x 71,5 мм x 7,8 мм, чехлы от iPhone 14 подходят для SE, хотя вырез для камеры будет слишком велик из-за одинарной камеры нового SE.
Также упоминается возможная версия ‘Plus' с 6,7-дюймовым экраном, аналогичным iPhone 14 Plus. Однако это маловероятно, так как ранее не было сообщений о более крупной модели SE, пишут СМИ.
iPhone SE 4 должен выйти весной следующего года.