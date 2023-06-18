Вот теперь другое дело: в Сети оказались изображения внешнего экрана новой «раскладушки» Samsung

15:24, 18 июня 2023
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Вот теперь другое дело: в Сети оказались изображения внешнего экрана новой «раскладушки» SamsungОстался лишь официальный анонс
Слухи предполагают, что Samsung представит долгожданный Galaxy Z Flip 5 с увеличенным дисплеем. Просочившийся маркетинговый рендер, которым поделился MySmartPrice, демонстрирует устройство с обширным вторичным экраном, который занимает большую часть «передней» части устройства.
Хотя размер дисплея не раскрывается, он кажется значительно больше, чем 1,9-дюймовый экран его предшественника Z Flip 4. Похоже, что Samsung удалось добиться более плавной интеграции основной камеры с дисплеем по сравнению с конкурентом Motorola и ее Razr+.
Однако это также может повлиять на время автономной работы, если только Samsung не установит аккумулятор повышенной емкости.
Ожидается, что Samsung представит Galaxy Z Flip 5, наряду с Galaxy Z Fold 5, в конце июля.
Источник:My Smart Price
Автор:Максим МногословныйТеги: