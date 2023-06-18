Телефоны
15:24, 18 июня 2023
1 мин.

Вот теперь другое дело: в Сети оказались изображения внешнего экрана новой «раскладушки» Samsung

Остался лишь официальный анонс

Слухи предполагают, что Samsung представит долгожданный Galaxy Z Flip 5 с увеличенным дисплеем. Просочившийся маркетинговый рендер, которым поделился MySmartPrice, демонстрирует устройство с обширным вторичным экраном, который занимает большую часть «передней» части устройства.

Хотя размер дисплея не раскрывается, он кажется значительно больше, чем 1,9-дюймовый экран его предшественника Z Flip 4. Похоже, что Samsung удалось добиться более плавной интеграции основной камеры с дисплеем по сравнению с конкурентом Motorola и ее Razr+.

Вот теперь другое дело: в Сети оказались изображения внешнего экрана новой «раскладушки» Samsung
MySmartPrice / Samsung

Однако это также может повлиять на время автономной работы, если только Samsung не установит аккумулятор повышенной емкости.

Ожидается, что Samsung представит Galaxy Z Flip 5, наряду с Galaxy Z Fold 5, в конце июля.

Новости партнеров
Новости партнеров