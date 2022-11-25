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21:50, 25 ноября 2022
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Возможно, вы не знали, что занимаетесь фаббингом. Учёные рассказали, чем это грозит

Нет, здесь нет ничего пошлого

Фаббингом называют привычку постоянно отвлекаться на свой гаджет во время разговора с собеседником. Учёный рассказал, что это может быть серьёзнее, чем кажется.

Возможно, вы не знали, что занимаетесь фаббингом. Учёные рассказали, чем это грозит

Фото: unsplash

Исследователь рассказал, что особенно фаббинг опасен, когда касается близких людей. Если родители игнорируют своих детей со смартфоном в руках, это посылает последним сообщение о том, что их мама и папа не заинтересованы в них. Неприятие, которое испытывали дети, заставляло их чувствовать себя отверженными и отчуждёнными.

У романтических партнёров фаббинг приводит к усилению конфликтов. В некоторых случаях партнёры чувствовали ревность, что усиливало их тревогу и депрессию. Если же фаббингом занимается босс, это снижает доверие сотрудников и вовлечённость их в работу.

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