Телефоны
Опубликовано 20 июня 2025, 02:15
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Впервые базовый Google Pixel 10 получит макросъемку с телеобъективом

Но ультраширокий тоже будет
Ожидается, что смартфоны Google Pixel 10 представят 20 августа, и по слухам, они принесут заметное улучшение для съёмки крупным планом. Впервые даже базовая версия получит 5-кратный телеобъектив, который будет использоваться для нового режима макросъёмки.
Впервые базовый Google Pixel 10 получит макросъемку с телеобъективом

© Ferra.ru

Ранее макрофото делались через ультраширокий объектив, но теперь Google планирует задействовать телеобъектив. Тем не менее, ультраширокий объектив не убирают. Смартфон сам будет выбирать подходящую камеру: если вы поднесли телефон слишком близко, и телеобъектив не справляется, включится ультраширокий.

Подобный подход уже использовали другие бренды, но для Google это новшество — раньше макро с телеобъективом не предлагалось.

Pixel 10 выйдет сразу с Android 16 и новым чипом Tensor G5, судя по утечкам.

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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