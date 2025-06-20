Впервые базовый Google Pixel 10 получит макросъемку с телеобъективом

Опубликовано 20 июня 2025, 02:151 мин.
Впервые базовый Google Pixel 10 получит макросъемку с телеобъективомНо ультраширокий тоже будет
Ожидается, что смартфоны Google Pixel 10 представят 20 августа, и по слухам, они принесут заметное улучшение для съёмки крупным планом. Впервые даже базовая версия получит 5-кратный телеобъектив, который будет использоваться для нового режима макросъёмки.
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Ранее макрофото делались через ультраширокий объектив, но теперь Google планирует задействовать телеобъектив. Тем не менее, ультраширокий объектив не убирают. Смартфон сам будет выбирать подходящую камеру: если вы поднесли телефон слишком близко, и телеобъектив не справляется, включится ультраширокий.
Подобный подход уже использовали другие бренды, но для Google это новшество — раньше макро с телеобъективом не предлагалось.
Pixel 10 выйдет сразу с Android 16 и новым чипом Tensor G5, судя по утечкам.