Впервые базовый Google Pixel 10 получит макросъемку с телеобъективом

Ранее макрофото делались через ультраширокий объектив, но теперь Google планирует задействовать телеобъектив. Тем не менее, ультраширокий объектив не убирают. Смартфон сам будет выбирать подходящую камеру: если вы поднесли телефон слишком близко, и телеобъектив не справляется, включится ультраширокий.

Подобный подход уже использовали другие бренды, но для Google это новшество — раньше макро с телеобъективом не предлагалось.

Pixel 10 выйдет сразу с Android 16 и новым чипом Tensor G5, судя по утечкам.