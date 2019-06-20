Huawei анонсировала выпуск первого после санкций США процессора

В линейку войдут три модели: Huawei Nova 5, Nova 5 Pro и Nova 5i. Именно Nova 5 компания выбрала в качестве первого смартфона на чипсете Kirin 810. То, что процессор будет представлен завтра, подтверждает опубликованный сегодня постер от Huawei. Kirin 810 компания назвала «Ключом к будущему», а в интернете её уже прозвали первым мобильным брендом с двумя 7-нанометровыми платформами.
Пока о возможностях однокристальной системы известно не очень много. Журналисты считают, что она будет конкурировать с Snapdragon 730 и Snapdragon SD730G.
Напомним, в мае Министерство торговли США внесло Huawei в «чёрный список», причинив ущерб развитию компании.