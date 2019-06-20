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Сегодня 20:14

Huawei анонсировала выпуск первого после санкций США процессора

Kirin 810
Завтра компания Huawei должна представить новую линейку смартфонов Nova 5. Сегодня компания подтвердила, что один из них будет оснащён новейшим процессором Huawei Kirin 810.

В линейку войдут три модели: Huawei Nova 5, Nova 5 Pro и Nova 5i. Именно Nova 5 компания выбрала в качестве первого смартфона на чипсете Kirin 810. То, что процессор будет представлен завтра, подтверждает опубликованный сегодня постер от Huawei. Kirin 810 компания назвала «Ключом к будущему», а в интернете её уже прозвали первым мобильным брендом с двумя 7-нанометровыми платформами.

Пока о возможностях однокристальной системы известно не очень много. Журналисты считают, что она будет конкурировать с Snapdragon 730 и Snapdragon SD730G.

Напомним, в мае Министерство торговли США внесло Huawei в «чёрный список», причинив ущерб развитию компании.

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