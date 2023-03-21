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18:53, 21 марта 2023
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Впервые в истории: на смартфоны премиум-класса пришлось более половины доходов рынка в 2022 г.

В основном это iPhone и Galaxy

По данным исследовательской компании Counterpoint Research, премиальный сегмент смартфонов (стоимостью от $600) занял более половины мирового рынка по выручке в 2022 году впервые в истории.

Впервые в истории: на смартфоны премиум-класса пришлось более половины доходов рынка в 2022 г.

Фото: Unsplash

По данным Counterpoint Research, продажи премиум-смартфонов выросли в 2022 году на 1% по сравнению с прошлым годом. Этот сегмент захватил более одной пятой от общего объёма мировых продаж смартфонов.

Впервые в истории: на смартфоны премиум-класса пришлось более половины доходов рынка в 2022 г.

CounterpointResearch

Среди производителей премиальных смартфонов лидерство сохранит Apple, которая контролирует около трёх четвертей рынка по выручке. На втором месте будет Samsung с долей около 16%. Также к значимым игрокам относятся Huawei, Xiaomi, Honor.

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