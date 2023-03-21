18:53, 21 марта 2023
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Впервые в истории: на смартфоны премиум-класса пришлось более половины доходов рынка в 2022 г.В основном это iPhone и Galaxy
По данным исследовательской компании Counterpoint Research, премиальный сегмент смартфонов (стоимостью от $600) занял более половины мирового рынка по выручке в 2022 году впервые в истории.
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По данным Counterpoint Research, продажи премиум-смартфонов выросли в 2022 году на 1% по сравнению с прошлым годом. Этот сегмент захватил более одной пятой от общего объёма мировых продаж смартфонов.
Среди производителей премиальных смартфонов лидерство сохранит Apple, которая контролирует около трёх четвертей рынка по выручке. На втором месте будет Samsung с долей около 16%. Также к значимым игрокам относятся Huawei, Xiaomi, Honor.