Впервые в истории Xiaomi смартфон получит объектив с переменной диафрагмой

13:53, 05 февраля 2023
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Впервые в истории Xiaomi смартфон получит объектив с переменной диафрагмойXiaomi 13 Ultra
Источники сообщили, что Xiaomi 13 Ultra получит 1-дюймовую основную камеру с переменной диафрагмой. Диафрагма позволяет регулировать относительное отверстие объектива.
Фото: Mi.com
Вкупе с переменной диафрагмой новый смартфон Xiaomi получит датчик IMX989. Это 1-дюймовый сенсор разрешением 50 Мп.
Также сообщается, что в фронтальной камере Xiaomi 13 Ultra будут применяться 32-Мп датчик и широкоугольный объектив.