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13:53, 05 февраля 2023
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Впервые в истории Xiaomi смартфон получит объектив с переменной диафрагмой

Xiaomi 13 Ultra

Источники сообщили, что Xiaomi 13 Ultra получит 1-дюймовую основную камеру с переменной диафрагмой. Диафрагма позволяет регулировать относительное отверстие объектива.

Впервые в истории Xiaomi смартфон получит объектив с переменной диафрагмой

Фото: Mi.com

Вкупе с переменной диафрагмой новый смартфон Xiaomi получит датчик IMX989. Это 1-дюймовый сенсор разрешением 50 Мп.

Также сообщается, что в фронтальной камере Xiaomi 13 Ultra будут применяться 32-Мп датчик и широкоугольный объектив.

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