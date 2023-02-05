Впервые в истории Xiaomi смартфон получит объектив с переменной диафрагмой

Вкупе с переменной диафрагмой новый смартфон Xiaomi получит датчик IMX989. Это 1-дюймовый сенсор разрешением 50 Мп.

Также сообщается, что в фронтальной камере Xiaomi 13 Ultra будут применяться 32-Мп датчик и широкоугольный объектив.