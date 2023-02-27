Впервые за 60 лет: Nokia сменила логотип

09:21, 27 февраля 2023
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Впервые за 60 лет: Nokia сменила логотипЧтобы больше не ассоциироваться со смартфонами
Nokia была основана в 1865 году и за последние 60 лет ни разу не проводила ребрендинг. Теперь же компания решила сделать это.
Фото: Flickr
Nokia провела ребрендинг в рамках смены стратегии компании. Там пояснили, что старый логотип ассоциировался со смартфонами, но в настоящее время Nokia является компанией бизнес-технологий. Она хочет продавать оборудование другим предприятиям.
Reuters
Исполнительный директор Пекка Лундмарк заявил, что стратегия компании состоит из трёх этапов: перезагрузка, ускорение и масштабирование. Сейчас завершился первый. «Сигнал очень чёткий. Мы хотим сотрудничества там, где возможно глобальное лидерство», — добавил Лундмарк.