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09:21, 27 февраля 2023
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Впервые за 60 лет: Nokia сменила логотип

Чтобы больше не ассоциироваться со смартфонами

Nokia была основана в 1865 году и за последние 60 лет ни разу не проводила ребрендинг. Теперь же компания решила сделать это.

Впервые за 60 лет: Nokia сменила логотип

Фото: Flickr

Nokia провела ребрендинг в рамках смены стратегии компании. Там пояснили, что старый логотип ассоциировался со смартфонами, но в настоящее время Nokia является компанией бизнес-технологий. Она хочет продавать оборудование другим предприятиям.

Впервые за 60 лет: Nokia сменила логотип

Reuters

Исполнительный директор Пекка Лундмарк заявил, что стратегия компании состоит из трёх этапов: перезагрузка, ускорение и масштабирование. Сейчас завершился первый. «Сигнал очень чёткий. Мы хотим сотрудничества там, где возможно глобальное лидерство», — добавил Лундмарк.

Источник:Коммерсант
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#Nokia
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