Впервые за несколько лет ежегодные поставки экранов для смартфонов снизятся

В то же время доля экранов LTPS LCD может заметно уменьшиться — примерно с 4,4% до 2,5%. Более простые и дешевые a-Si LCD по-прежнему останутся самым распространенным вариантом на рынке. Их доля, по прогнозам, будет держаться примерно на уровне 54,4%.

Даже тут виноват ИИ — для компенсации стоимости памяти производители начнут ставить экраны попроще в смартфоны нижнего и среднего ценового сегмента.