Впервые за несколько лет ежегодные поставки экранов для смартфонов снизятся

Опубликовано 06 марта 2026, 19:121 мин.
Впервые за несколько лет ежегодные поставки экранов для смартфонов снизятсяВ 2026 году
Аналитики TrendForce прогнозируют, что в 2026 году мировой рынок экранов для смартфонов впервые за несколько лет сократится. По оценке экспертов, всего будет поставлено около 2,14 миллиарда дисплеев, что на 7,3% меньше, чем годом ранее. Рост продолжался с 2023 года.
© HONOR
Изменения на рынке затронут разные типы экранов. Зато AMOLED-дисплеи станут немного популярнее. Их доля может увеличиться с 41,2% до 43,2%.
В то же время доля экранов LTPS LCD может заметно уменьшиться — примерно с 4,4% до 2,5%. Более простые и дешевые a-Si LCD по-прежнему останутся самым распространенным вариантом на рынке. Их доля, по прогнозам, будет держаться примерно на уровне 54,4%.
Даже тут виноват ИИ — для компенсации стоимости памяти производители начнут ставить экраны попроще в смартфоны нижнего и среднего ценового сегмента.