VR-шлем Apple Vision Pro стал устройством года по версии Popular Science

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Журнал Popular Science опубликовал список лучших инноваций 2024 года, в котором первое место заняла гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro. Редакторы похвалили устройство за новаторские функции, отметив, что, несмотря на некоторые ограничения, оно обеспечивает действительно уникальный и впечатляющий опыт, их слова приводит Лента.ру.