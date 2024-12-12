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Опубликовано 12 декабря 2024, 13:30
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VR-шлем Apple Vision Pro стал устройством года по версии Popular Science

А как считаете вы? Заслуженно?
Журнал Popular Science опубликовал список лучших инноваций 2024 года, в котором первое место заняла гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro. Редакторы похвалили устройство за новаторские функции, отметив, что, несмотря на некоторые ограничения, оно обеспечивает действительно уникальный и впечатляющий опыт, их слова приводит Лента.ру.
VR-шлем Apple Vision Pro стал устройством года по версии Popular Science

© Apple

Среди других заметных гаджетов — беззеркальная камера Sony A9 III, компактный дрон DJI Neo, электронная читалка BOOX Palma и процессоры Snapdragon X от Qualcomm.

В категории развлечений была отмечена гибридная ударная установка Zildjian ALCHEM-E. В аэрокосмической отрасли отличился водородно-электрический прототип аэротакси вертикального взлета и посадки компании Joby.

Кольцо Oura Ring 4 было названо лучшей инновацией в области личной гигиены, а автомобильная мультимедийная система Nautilus от Lincoln возглавила категорию автомобилей.

Источник:Лента.ру
Автор:Максим Многословный
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