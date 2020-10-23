Время работы iPhone 12 сравнили со старыми смартфонами Apple

В испытании участвовали iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XR, iPhone SE (2020). Арун зарядил все тестируемые модели на 100%. Все смартфоны работали на одинаковых настройках, в том числе настройках яркости экрана.

Блогер начал запускать на устройствах одинаковые приложения и игры, то есть обеспечивал им одинаковую нагрузку.

Спустя почти четыре часа испытаний первым сдался iPhone SE. Следующим на отметке 4 часа 31 минута отключился iPhone XR. В это время у iPhone 12 Pro оставалось 38% заряда, у iPhone 12 — 42%, а у iPhone 11 Pro — 51%.

В итоге iPhone 12 Pro выключился через 6 часов 34 минуты теста, iPhone 12 — через 6 часов 41 минуту (iPhone 11 к тому времени уже давно был выключен). iPhone 11 Pro Max продержался 7 часов 36 минут, а iPhone 11 Pro — 8 часов 29 минут. Он же и стал лидером испытания.