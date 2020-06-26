Время работы iPhone на старой и новой операционных системах сравнили в тесте

Тест провёл YouTube-канал iAppleBytes. Авторы использовали бета-версию iOS 14. В тесте участвовали iPhone SE (2020) и iPhone 11. Сначала смартфоны запустили на iOS 13.5.1, а потом на новой версии операционки.

Оба смартфоны работали на одинаковых настройках: 25% яркости экрана при выключенной автонастройке. Устройства были полностью заряжены.

Итак под управлением iOS 13.5.1 iPhone SE (2020) в тесте Geekbench 4 набрал 2506 баллов, а iPhone 11 — 3630. С iOS 14 смартфоны набрали 2512 и 3988 баллов соответственно.

iPhone SE (2020) проработал на старой операционке 4 часа и 8 минут, а на новой — 4 часа 12 минут. У iPhone 11 результаты куда интереснее — 6 часов 4 минут с iOS 13.5.1 и 6 часов 40 минут с iOS 14.