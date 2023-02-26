Все больше компаний отводят Китай на второй план: смартфоны Nokia будут производиться в Европе“Мы рассматриваем это как возможность роста для европейского рынка”
HMD Global, финский производитель смартфонов Nokia, раскрыл планы по переносу части своего производства в Европу. Ранее компания, как и многие другие, рассчитывала в этом плане на Азию.
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Компания заявила, что этот шаг призван удовлетворить "всплеск спроса клиентов" на устройства местного производства. "У нас уже есть дата-центры в Европе, а точнее, дата-центры в Финляндии", - заявил директор по маркетингу HMD Global Ларс Зильбербауэр. "Начав этот путь по переносу производства в Европу, мы хотим обеспечить, чтобы критическая часть разработки устройств осуществлялась в Европе и в рамках европейского законодательства, что очень важно для многих наших клиентов".
Однако Зильбербауэр при этом подчеркнул, что компания рассматривает это как средство привлечения новых клиентов с очень специфическими требованиями к локализации в регионе, а не отказ от производства в Азии: “Мы рассматриваем это как возможность роста для европейского рынка”.