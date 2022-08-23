Все бюджетные смартфоны Xiaomi сегодня достойны покупки. Кроме этого

Эксперт YouTube-канала Tech Spurt протестировал в работе бюджетный Xiaomi Poco C40. Оказалось, что у этой модели довольно много недостатков.

Прежде всего, вместе со смартфоном в комплекте вы получаете блок питания, кабель, скрепку для открытия лотка для SIM-карт и документацию.

Диагональ экрана у Poco C40 составляет 6,71 дюйма. То есть сам по себе аппарат довольно большой. При этом рамки у него тоже нельзя назвать тонкими. Также у смартфона есть защита от брызг по стандарту IP52.

В то же время программное обеспечение точно не является сильной стороной этого устройства. Работает Poco C40 всё ещё на Android 11. Версия оболочки здесь также немного «урезанная». Кроме того, во время работы с этим смартфоном возникает очень много ошибок, подвисаний и т.п.

В базовой комплектации Poco C40 идёт с 32 ГБ памяти, хотя есть ещё модель с 64 ГБ. При этом у вас есть возможность расширить объём памяти при помощи Micro SD (до 1 ТБ максимум).

Экран на Poco C40, как и ожидается, установлен очень простой. Это IPS-матрица с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц.

Динамики в целом у бюджетной модели Xiaomi тоже довольно тихие. И это, конечно, моно, а не стерео.

Работает C40 на процессоре JR510. Несмотря на то что у ведущего была версия смартфона с 4 ГБ ОЗУ, всё равно загружались приложения довольно долго. С результатами в бенчмарке вы можете ознакомиться ниже. В Call of Duty играть эксперту было не особо комфортно из-за большого количества просадок.