Все бюджетные смартфоны Xiaomi сегодня достойны покупки. Кроме этого

Все бюджетные смартфоны Xiaomi сегодня достойны покупки. Кроме этогоВот почему его не стоит покупать
Эксперт YouTube-канала Tech Spurt протестировал в работе бюджетный Xiaomi Poco C40. Оказалось, что у этой модели довольно много недостатков.
Прежде всего, вместе со смартфоном в комплекте вы получаете блок питания, кабель, скрепку для открытия лотка для SIM-карт и документацию.
Диагональ экрана у Poco C40 составляет 6,71 дюйма. То есть сам по себе аппарат довольно большой. При этом рамки у него тоже нельзя назвать тонкими. Также у смартфона есть защита от брызг по стандарту IP52.
В то же время программное обеспечение точно не является сильной стороной этого устройства. Работает Poco C40 всё ещё на Android 11. Версия оболочки здесь также немного «урезанная». Кроме того, во время работы с этим смартфоном возникает очень много ошибок, подвисаний и т.п.
В базовой комплектации Poco C40 идёт с 32 ГБ памяти, хотя есть ещё модель с 64 ГБ. При этом у вас есть возможность расширить объём памяти при помощи Micro SD (до 1 ТБ максимум).
Экран на Poco C40, как и ожидается, установлен очень простой. Это IPS-матрица с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц.
Динамики в целом у бюджетной модели Xiaomi тоже довольно тихие. И это, конечно, моно, а не стерео.
Работает C40 на процессоре JR510. Несмотря на то что у ведущего была версия смартфона с 4 ГБ ОЗУ, всё равно загружались приложения довольно долго. С результатами в бенчмарке вы можете ознакомиться ниже. В Call of Duty играть эксперту было не особо комфортно из-за большого количества просадок.
Единственный пункт, по которому Xiaomi Poco C40 показывает хорошие результаты, - это автономность. Этот смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью в 6000 мА*ч. В целом его хватает на целый день работы, и плюс к концу дня ещё останется 30 %. Мощность зарядки, которая идёт в комплекте, при этом составляет 10 Вт (максимум поддерживает аппарат мощность зарядки до 18 Вт).
Что касается камер, то у Poco C40 на задней панели находится основная камера в 13 МП и датчик в 2 МП. Фронтальная камера имеет разрешение в 5 МП. В автоматическом режиме смартфон в целом делает неплохие снимки. Правда, цвета на них при этом получаются слишком насыщенными, бывают проблемы с фокусировкой, а ночью вы можете столкнуться с большим количеством шумов. Примеры фотографий - выше. Видео записывать устройство может только в Full HD 30 к/с.