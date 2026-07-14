Все цены и характеристики линейки смартфонов Google Pixel 11 утекли в Сеть

Все цены и характеристики линейки смартфонов Google Pixel 11 утекли в СетьВ удалённых карточках Amazon нашли данные
Pixel 11
Получит 6,3-дюймовый экран, батарею на 4985 мАч и основную камеру 13 Мп. Google отказывается от 128 ГБ памяти. Теперь минимальный объём составит 256 ГБ. Цена от 899 долларов за версию с 12 ГБ оперативной памяти.
Pixel 11 Pro
6,3-дюймовый экран, батарея 4850 мАч. Появилось необычное разделение: версия на 256 ГБ получит 12 ГБ ОЗУ, а модели на 512 ГБ и 1 ТБ — 16 ГБ. Цена стартует с 1099 долларов.
Pixel 11 Pro XL
Самая крупная модель с 6,8-дюймовым экраном и батареей на 5115 мАч. Здесь та же история с памятью. 256 ГБ и 12 ГБ ОЗУ, версии дороже имеют 16 ГБ. Цены начинаются с 1299 долларов.
Pixel 11 Pro Fold
Складной смартфон с внешним 6,5-дюймовым экраном, батареей 4750 мАч и 16 ГБ ОЗУ во всех версиях. Цена от 1899 долларов. Ёмкость батареи, кстати, чуть меньше, чем у предыдущей с 5015 мАч.
Все модели получат поддержку Bluetooth 6 и Wi-Fi 6E, а экраны будут работать с частотой 120 Гц.