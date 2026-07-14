Все цены и характеристики линейки смартфонов Google Pixel 11 утекли в Сеть

Складной смартфон с внешним 6,5-дюймовым экраном, батареей 4750 мАч и 16 ГБ ОЗУ во всех версиях. Цена от 1899 долларов. Ёмкость батареи, кстати, чуть меньше, чем у предыдущей с 5015 мАч.

Все модели получат поддержку Bluetooth 6 и Wi-Fi 6E, а экраны будут работать с частотой 120 Гц.