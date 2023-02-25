Все еще не уровень Android-смартфонов: показан рендер iPhone 15 Plus с тонкими рамками

Все еще не уровень Android-смартфонов: показан рендер iPhone 15 Plus с тонкими рамкамиОснованный на CAD-чертежах
В руки 9to5Mac попали CAD-чертежи iPhone 15 Plus. Благодаря этому их эксперт по 3D-графике Ян Зельбо создал рендеры, демонстрирующие новое устройство. Рамки потоньше “на месте”, но они все равно толще рамок флагманских Android-смартфонов.
Фото: 9to5Mac
Такие CAD-чертежи предоставляются Apple партнерам по цепочке поставок для подготовки к выпуску нового iPhone. Файлы такого типа отличаются высокой точностью размеров и дизайна конечного устройства, поскольку, пишет 9to5Mac, неточности в них дорого обойдутся партнерам компании.
Документы, просмотренные 9to5Mac, также подтверждают точные размеры iPhone 15 Plus, которые составляют:
160,87 мм в высоту
77,76 мм в ширину
7,81 мм в толщину
Продажи iPhone 14 Plus оказались хуже, чем ожидала Apple, но компания все равно не бросает эту модель на произвол судьбы, продолжая улучшать и дополнять устройство.