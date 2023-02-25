Все еще не уровень Android-смартфонов: показан рендер iPhone 15 Plus с тонкими рамками

Основанный на CAD-чертежах

В руки 9to5Mac попали CAD-чертежи iPhone 15 Plus. Благодаря этому их эксперт по 3D-графике Ян Зельбо создал рендеры, демонстрирующие новое устройство. Рамки потоньше “на месте”, но они все равно толще рамок флагманских Android-смартфонов.