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Все флагманские процессоры в смартфонах 2021 года будут построены по одному принципу
С одной компоновкой
Китайский инсайдер рассказал, что все флагманские процессоры в смартфонах 2021 года — Qualcomm Snapdragon, HiSilicon Kirin, Samsung Exynos и MediaTek Dimensity — будут построены по одному принципу. Они будут использовать компоновку «1 + 3 + 4».
На примере платформы Qualcomm это значит, что в ней будут одно высокопроизводительное ядро Cortex X1, работающее на частоте 2,84 ГГц, три производительных ядра Cortex-A78 частотой 2,42 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55 частотой 1,8 ГГц. Этот чипсет, кстати, должны представить уже в декабре.
Недавно в сети появилось сравнение трёх смартфонов на процессорах Snapdragon 875, Kirin 9000 и Exynos 2100. Первая платформа обошла остальные в одноядерном тесте.