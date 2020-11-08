Все флагманские процессоры в смартфонах 2021 года будут построены по одному принципу

На примере платформы Qualcomm это значит, что в ней будут одно высокопроизводительное ядро Cortex X1, работающее на частоте 2,84 ГГц, три производительных ядра Cortex-A78 частотой 2,42 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55 частотой 1,8 ГГц. Этот чипсет, кстати, должны представить уже в декабре.

Недавно в сети появилось сравнение трёх смартфонов на процессорах Snapdragon 875, Kirin 9000 и Exynos 2100. Первая платформа обошла остальные в одноядерном тесте.