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Все iPhone оказались под угрозой отключения Wi-Fi из-за критической ошибкиApple пока не комментирует ситуацию
В июне исследователь безопасности обнаружил, что подключение к сети с определённым названием может полностью отключить Wi-Fi на iPhone. Теперь оказалось, что эта проблема куда серьёзнее.
Исследователь рассказал, что iPhone достаточно всего лишь находиться в зоне действия сети с именем «%secretclub%power», чтобы потерять способность подключаться к Wi-Fi. Баг сохраняется, даже если сбросить все сетевые настройки. Похоже, что единственный способ решения этой проблемы — полный сброс настроек устройства до заводских.
Это открытие — неприятная новость для владельцев iPhone. По сути, смартфону даже не нужно подключаться к сети с опасным именем. Стоит лишь оказаться не в том месте и не в то время.
Баг связан с ошибкой кодирования строкового формата где-то в iOS. С точки зрения пользователя лучшая мера предосторожности здесь — это избегать подключения к сетям Wi-Fi с процентами в названии.