Исследователь рассказал, что iPhone достаточно всего лишь находиться в зоне действия сети с именем «%secretclub%power», чтобы потерять способность подключаться к Wi-Fi. Баг сохраняется, даже если сбросить все сетевые настройки. Похоже, что единственный способ решения этой проблемы — полный сброс настроек устройства до заводских.

Это открытие — неприятная новость для владельцев iPhone. По сути, смартфону даже не нужно подключаться к сети с опасным именем. Стоит лишь оказаться не в том месте и не в то время.

Баг связан с ошибкой кодирования строкового формата где-то в iOS. С точки зрения пользователя лучшая мера предосторожности здесь — это избегать подключения к сетям Wi-Fi с процентами в названии.