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Все характеристики нового флагманского смартфона Huawei раскрыты до анонса
Анонс — 22 октября
Уже 22 октября состоится презентация новой линейки флагманских смартфонов Huawei Mate 40, однако в сеть уже слили все характеристики старшего устройства.
Опубликованы и изображения смартфона. Mate 40 Pro получит круглый блок основной камеры. В него войдут четыре датчика, три из них «оптимизировала» Leica. Основной датчик здесь 50-Мп. Ещё есть широкоугольный модуль на 20 Мп и телеобъектив на 12 Мп с пятикратным зумом. Четвёртый датчик отвечает за фокусировку. Камера позволит снимать видео в качестве 8K. Фронталка получила 13-Мп датчик и 3D-сканер.
Также Mate 40 Pro оснастят экраном диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2772 х 1344 пикселя. Устройство будет работать на процессоре Kirin 9000. В нём размещён аккумулятор ёмкостью 4400 мАч. Есть поддержка 65-Вт зарядки, NFC и Wi-Fi 6.