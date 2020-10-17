Все характеристики нового флагманского смартфона Huawei раскрыты до анонса

Опубликованы и изображения смартфона. Mate 40 Pro получит круглый блок основной камеры. В него войдут четыре датчика, три из них «оптимизировала» Leica. Основной датчик здесь 50-Мп. Ещё есть широкоугольный модуль на 20 Мп и телеобъектив на 12 Мп с пятикратным зумом. Четвёртый датчик отвечает за фокусировку. Камера позволит снимать видео в качестве 8K. Фронталка получила 13-Мп датчик и 3D-сканер.