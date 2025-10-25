Все модели Huawei Mate 80 получат 3D-распознавание лица

Если верить СМИ, информация появилась на странице HarmonyOS, где указано, что поддержка 3D Face Recognition будет во всех моделях Mate 80. Это значит, что даже базовая версия смартфона получит улучшенную систему защиты и, вероятно, новый дизайн с тремя отверстиями в экране под сенсоры и камеру.

Система 3D Face Recognition сканирует лицо с помощью специальной 3D-камеры ToF. Она анализирует глубину и форму лица. Таким образом предотвращается обман с помощью снимков или масок.

Подробности о возможностях и дизайне новых Mate 80 станут известны после официальной презентации.