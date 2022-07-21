Все новое - хорошо забытое старое: Samsung поставила почти 10 млн складных смартфонов в 2021 году

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Все новое - хорошо забытое старое: Samsung поставила почти 10 млн складных смартфонов в 2021 годуХотя аналитические компании говорят о других цифрах
Всего за пару недель до своего мероприятия Unpacked компания Samsung объявила, что она поставила "почти 10 миллионов складных смартфонов" по всему миру за прошлый год. Глава подразделения Samsung MX Тхэ Мун Ро, заявил, что это на 300% больше, чем в 2020 году, и что он ожидает продолжения "стремительного роста" продаж.
Большинство покупателей складных телефонов (около 70 процентов) выбирали Flip. Это нисколько не удивительно, так как Samsung ранее признал, что именно Flip 3 заставлял людей менять бренд, нежели флагманы компании.
Однако 10 миллионов устройств, которые, по утверждению Ро, Samsung поставила в прошлом году, значительно больше, чем цифры, опубликованные IDC ранее. В февральском отчете International Data Corporation говорится, что "мировые поставки складных телефонов, включающих как раскладные, так и складные форм-факторы, достигли 7,1 миллиона единиц в 2021 году".
Какой бы ни была цифра, подразделение Samsung MX показало рост доходов в прошлом году, в основном благодаря высоким продажам своих складных телефонов и последних устройств Galaxy S.
Источник:Engadget
Автор:Максим МногословныйТеги: