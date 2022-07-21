Все новое - хорошо забытое старое: Samsung поставила почти 10 млн складных смартфонов в 2021 году

Большинство покупателей складных телефонов (около 70 процентов) выбирали Flip. Это нисколько не удивительно, так как Samsung ранее признал, что именно Flip 3 заставлял людей менять бренд, нежели флагманы компании.

Однако 10 миллионов устройств, которые, по утверждению Ро, Samsung поставила в прошлом году, значительно больше, чем цифры, опубликованные IDC ранее. В февральском отчете International Data Corporation говорится, что "мировые поставки складных телефонов, включающих как раскладные, так и складные форм-факторы, достигли 7,1 миллиона единиц в 2021 году".

Какой бы ни была цифра, подразделение Samsung MX показало рост доходов в прошлом году, в основном благодаря высоким продажам своих складных телефонов и последних устройств Galaxy S.