Все смартфоны Huawei Nova 16 получили один и тот же процессор Kirin 9010S

Kirin 9010S имеет два больших ядра по 2.50 ГГц, шесть средних по 2.05 ГГц и четыре маленьких по 1.50 ГГц. Также в Nova 16 применяется новая система охлаждения.

Топ-менеджер Huawei Хэ Ган рассказал, что Kirin 9010S работает в паре с HarmonyOS 6.1. Общая производительность выросла, мол, на 10%, запуск приложений стал плавнее на 12%, переключение между задачами быстрее на 44%, а загрузка контента ускорилась на 21%.

Все три модели Nova 16 выдают в популярных играх «стабильные 120 кадров в секунду».