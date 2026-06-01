Все смартфоны Huawei Nova 16 получили один и тот же процессор Kirin 9010S

Опубликовано 01 июня 2026, 18:36
Все смартфоны Huawei Nova 16 получили один и тот же процессор Kirin 9010SОфициальная информация
Huawei недавним анонсом подтвердила, что все модели новой серии Nova 16 работают на одном процессоре Kirin 9010S. Он использовался ещё в прошлогоднем Pura 80 и в старших моделях Nova 15.
Kirin 9010S имеет два больших ядра по 2.50 ГГц, шесть средних по 2.05 ГГц и четыре маленьких по 1.50 ГГц. Также в Nova 16 применяется новая система охлаждения.
Топ-менеджер Huawei Хэ Ган рассказал, что Kirin 9010S работает в паре с HarmonyOS 6.1. Общая производительность выросла, мол, на 10%, запуск приложений стал плавнее на 12%, переключение между задачами быстрее на 44%, а загрузка контента ускорилась на 21%.
Все три модели Nova 16 выдают в популярных играх «стабильные 120 кадров в секунду».