Все смартфоны как смартфоны, а этот круглый! Плюсы и минусы по итогам обзора

Все смартфоны как смартфоны, а этот круглый! Плюсы и минусы по итогам обзораРассказали о необычном гаджете на YouTube-канале «808»
Ведущий YouTube-канала «808» Ким Коршунов рассмотрел новую модель смартфона The Cyrcle phone 2.0. Её главная особенность - это, конечно, корпус круглой формы. И именно это даёт устройству важные преимущества по сравнению с обычными аппаратами.
Так, по словам производителей, смартфон идеально лежит в руке. И это правда.
Второе, что замечает эксперт, - это отсутствие необходимости переворачивать гаджет при просмотре любого контента: фото, видео и т.п.
Также корпус устройства сделан из разлагаемого биопластика на основе кукурузы. То есть об экологии производитель тоже позаботился.
Помимо этого, смартфон оснащён несколькими разъёмами для наушников 3,5 мм. Это позволяет двум людям одновременно слушать музыку с устройства, причём через свои отдельные наушники. Есть у The Cyrcle phone 2.0 и порт для карт памяти microSD, а также USB-C и microUSB (последние два позволяют заряжать аппарат и передавать данные).
Что же касается экрана, то он пока что крайне неудобен. Пользователи уже жаловались на проблемы с ним, но производитель уже работает над устранением всех недочётов.
Процессор здесь установлен Qualcomm Snapdragon, есть 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти с возможностью расширить её объём с помощью microSD до 2 ТБ.
Ёмкость аккумулятора составляет 2000 мА*ч, что тоже довольно мало.
Основная камера работает не совсем так, как хотелось бы, поскольку расположена она на корпусе в углублении. За счёт этого на фото в верхней части видно затемнение.
Из недостатков смартфона его создатель и представитель американской компании dToor Кристина Сир (Christina Cyr) назвала сложность пользования аппаратом: плохо срабатывает свайп снизу, не хватает площади сенсора для выполнения некоторых задач. Работает устройство на Android 10, при включенном режиме Freeform им пользоваться становится чуть проще. Также Кристина заверила, что компания уже работает над улучшением смартфона и к выходу следующей версии всё будет исправлено.
Одно из важных достоинств The Cyrcle phone 2.0, по словам его создателя, - это высокая ремонтопригодность. То есть владелец может самостоятельно разобрать аппарат и заменить, например, экран.
Стоимость смартфона The Cyrcle phone 2.0 составляет 999 долларов (примерно 74 100 рублей).