Все смартфоны как смартфоны, а этот круглый! Плюсы и минусы по итогам обзора

Ведущий YouTube-канала «808» Ким Коршунов рассмотрел новую модель смартфона The Cyrcle phone 2.0. Её главная особенность - это, конечно, корпус круглой формы. И именно это даёт устройству важные преимущества по сравнению с обычными аппаратами.

Так, по словам производителей, смартфон идеально лежит в руке. И это правда.

Второе, что замечает эксперт, - это отсутствие необходимости переворачивать гаджет при просмотре любого контента: фото, видео и т.п.

Также корпус устройства сделан из разлагаемого биопластика на основе кукурузы. То есть об экологии производитель тоже позаботился.