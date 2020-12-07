Все смартфоны новой линейки Samsung Galaxy S21 сравнили по размеру
Рендеры основаны на надёжной инсайдерской информации. Рисунки представило издание LetsGoDitigal. Также есть реальные фотографии устройств.
Издание GSMArena также перечислило всю информацию, которая известна о будущих смартфонах.
Итак модель Samsung Galaxy S21 Ultra получит стеклянное покрытие корпуса, четверную камеру, а также новый датчик ISOCell Vizion 3D ToF. Сенсоры будут представлены 108-Мп, 12-Мп (ультраширик) и двумя 10-Мп (для зума). Обещают 10-кратный оптический зум. Селфи-камера будет 40-Мп. Смартфон будет оснащён экраном диагональю 6,8 дюйма, загибающимся на края. Частота обновления дисплея будет достигать 120 Гц. В качестве аппаратной основы выступит Exynos 2100 на мировом рынке и Snapdragon 888 для Кореи, Китая и США. Батарея тут будет на 5000 мАч.
Модель Galaxy S21+ получит пластиковую заднюю панель. Камера будет состоять лишь из трёх модулей — двух на 12 Мп и одного на 64 Мп. 6,7-дюймовый дисплей тоже получит частоту обновления 120 Гц. Экран будет плоским. Ёмкость аккумулятора составит 4800 мАч.
И наконец Galaxy S21 получит почти те же характеристики, что у S21+. Смартфон будет отличаться объёмом памяти, размером и, возможно, ещё чем-то.
А вот и «живые» фото: