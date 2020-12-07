Все смартфоны новой линейки Samsung Galaxy S21 сравнили по размеру

Итак модель Samsung Galaxy S21 Ultra получит стеклянное покрытие корпуса, четверную камеру, а также новый датчик ISOCell Vizion 3D ToF. Сенсоры будут представлены 108-Мп, 12-Мп (ультраширик) и двумя 10-Мп (для зума). Обещают 10-кратный оптический зум. Селфи-камера будет 40-Мп. Смартфон будет оснащён экраном диагональю 6,8 дюйма, загибающимся на края. Частота обновления дисплея будет достигать 120 Гц. В качестве аппаратной основы выступит Exynos 2100 на мировом рынке и Snapdragon 888 для Кореи, Китая и США. Батарея тут будет на 5000 мАч.