Все современные смартфоны Xiaomi Poco, от F3 до F5 Pro, подробно сравнили

Все современные смартфоны Xiaomi Poco, от F3 до F5 Pro, подробно сравнилиИ вот какой из них лучше всего взять
Ведущий YouTube-канала Smart Life протестировал в работе четыре модели Xiaomi Poco: F3, F4, F5 и F5 Pro. Намного ли последний лучше всех остальных?
У Xiaomi не так давно вышли две новинки: Poco F5 и F5 Pro. Эксперт YouTube-канала Smart Life решил их сравнить по характеристикам и в работе с F3 и F4, чтобы понять, намного ли стало лучше.
Комплект у Poco F5 и F5 Pro один и тот же. Вы получаете различные инструкции, скрепку, зарядку на 67 Вт, силиконовый чехол, кабель USB-C. Кроме того, сразу же на оба смартфона наклеена защитная плёнка.
В обоих случаях у смартфонов диагональ составляет 6,67 дюйма, матрица - AMOLED, частота обновления - 120 Гц. Ещё у F5 присутствует разъём для наушников, а у F5 Pro уже его нет. Задняя крышка у Pro-версии сделана при этом из стекла, у обычной - из пластика.
Работают телефоны Poco F5 и F5 Pro с примерно одинаковой скоростью. И результаты тестов у них тоже похожи. Хотя на F5 стоит Snapdragon 7+ Gen 2, на F5 Pro - Snapdragon 8+ Gen 1. В F3 и F4 стоят одинаковые процессоры: Snapdragon 870.
По автояркости Poco F5 показывает себя хуже всех по сравнению с конкурентами. По показателям ШИМ между смартфонами есть различия, но все они в пределах нормы.
По части звука какой-то значительной разницы между F3, F4, F5 и F5 Pro нет.
В играх F5 и F5 Pro ведут себя одинаково хорошо. Оба отлично справляются с играми на высоких настройках и на настройках Ultra. Также оба греются примерно до 50-51 градуса при долгой игре и сбрасывают яркость.
Что касается камеры, то все устройства имеют по три модуля основной камеры. Это основной объектив (F3 - 48 МП, F4 - 64 МП, F5 - 64 МП, F5 Pro - 64 МП), ширик (8 МП везде), макро (2 МП у F4, F5, F5 Pro и 5 МП у F3). Помимо этого, у F3 нет оптической стабилизации в отличие от остальных, а ещё он записывать видео максимум может в 4К 30 к/с, как и F5. F5 Pro позволяет снимать видео даже в 8К 24 к/с.
Фронтальная камера у F5 и F5 Pro на 16 МП, а у F3 и F4 - на 20 МП.
В целом при съёмке видео разницы в детализации и в работе автофокуса у F5 и F5 Pro не было.
Если говорить о фотографиях, то при использовании широкоугольного объектива большой разницы между всеми смартфонами вы не заметите. То же самое касается основного объектива. Да, есть отставание по качеству у F3, но оно не такое значительное.
Сильнее видны различия разве что на ночных снимках. Они лучше получаются на F5 Pro. То же можно сказать о селфи-фото.
Ёмкость аккумулятора у F5 составляет 5000 мАч, у F5 Pro - 5160 мАч. И разряжаются они примерно с одинаковой скоростью: за ночь - в обоих случаях на 1%, за 1 час игры - на 17% (F5) и 18% (F5 Pro), за 10 часов просмотра видео - на 45% и 49% соответственно. F3 и F4 за ночь теряют 2%, за час игры - 18%, за 10 часов просмотра видео - 52%.
Заряжаются F5 и F5 Pro до 100% за 50 минут. При этом F4 заряжался от той же зарядки на 67 Вт за 40 минут, а F3 от зарядки на 33 Вт - за 55 минут.
Вывод
Больше всего баллов по всем параметрам получил Poco F5 Pro (273 балла). Немного отстаёт от него F5 с 259 баллами.