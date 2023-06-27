Все современные смартфоны Xiaomi Poco, от F3 до F5 Pro, подробно сравнили

У Xiaomi не так давно вышли две новинки: Poco F5 и F5 Pro. Эксперт YouTube-канала Smart Life решил их сравнить по характеристикам и в работе с F3 и F4, чтобы понять, намного ли стало лучше.

Комплект у Poco F5 и F5 Pro один и тот же. Вы получаете различные инструкции, скрепку, зарядку на 67 Вт, силиконовый чехол, кабель USB-C. Кроме того, сразу же на оба смартфона наклеена защитная плёнка.

В обоих случаях у смартфонов диагональ составляет 6,67 дюйма, матрица - AMOLED, частота обновления - 120 Гц. Ещё у F5 присутствует разъём для наушников, а у F5 Pro уже его нет. Задняя крышка у Pro-версии сделана при этом из стекла, у обычной - из пластика.

Работают телефоны Poco F5 и F5 Pro с примерно одинаковой скоростью. И результаты тестов у них тоже похожи. Хотя на F5 стоит Snapdragon 7+ Gen 2, на F5 Pro - Snapdragon 8+ Gen 1. В F3 и F4 стоят одинаковые процессоры: Snapdragon 870.

По автояркости Poco F5 показывает себя хуже всех по сравнению с конкурентами. По показателям ШИМ между смартфонами есть различия, но все они в пределах нормы.