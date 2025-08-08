Все стёкла для iPhone и Apple Watch будут производиться в США

Речь идёт о стекле Ceramic Shield, которое разработали инженеры Apple и Corning. Завод в Харродсберге будет полностью задействован для производства стекла для Apple и станет крупнейшей и современной линией по выпуску стекла для смартфонов. Компании также создадут совместный инновационный центр для разработки новых материалов и технологий.

Инвестиции Apple составят $ 2,5 млрд и входят в масштабный план вложить $ 100 млрд в США в ближайшие годы. С 2017 года Apple уже инвестировала около $ 500 млн в мощности Corning в Кентукки. Новые средства позволят увеличить производство и инженерные работы на заводе примерно на 50%.

Пока неизвестно, сколько рабочих мест появится, но у завода уже более 400 сотрудников.