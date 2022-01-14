Все три новых флагманских смартфона Samsung получат самое прочное в мире защитное стекло для гаджетов

Известный инсайдер Ice Universe сообщает, что все три модели — Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra — будут использовать Gorilla Glass Victus+. Пока неясно, касается ли это и передней, и задней панелей смартфонов, или только передней.

Месяц назад другой инсайдер говорил, что все три модели S22 будут иметь стеклянные задние панели. Но даже если бы они использовали более старую версию Gorilla Glass, это всё равно было бы улучшением по сравнению с S21 и S21+, которые получили пластиковые задние панели. Также сообщалось, что на задней панели Samsung Galaxy S22 Ultra будет специальное стекло — некое Super Clear Glass, которое также было разработано Corning. Это стекло уменьшит отражения и блики.