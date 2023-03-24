Всего 1 мм: китайцы создали экран для смартфонов с рекордно тонкими рамками

19:31, 24 марта 2023
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Всего 1 мм: китайцы создали экран для смартфонов с рекордно тонкими рамкамиЕго будут использовать в Xiaomi
Инсайдер Ice Universe сообщил, что скоро в Китае начнётся массовое производство экранов для смартфонов с рекордно тонкими рамками — 1 мм.
Фото: TCL
Судя по всему, над панелями работала компания TCL. Тонкими будут все четыре стороны. Как отмечает Ice Universe, у iPhone 15 Pro, по слухам, толщина рамок составит 1,55 мм. То есть китайские смартфоны превзойдут устройство Apple по этому параметру.
В другом посте на Weibo Ice Universe добавил, что настолько тонкие рамки будут у Xiaomi 14.