Всего 17 минут: новый антикризисный флагман Xiaomi Redmi получит очень быструю зарядку

Глава Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibong) сообщил, что аккумулятор ёмкостью 4700 мАч в Redmi K50 Gaming можно зарядить всего за 17 минут. Он утверждает, что это «мобильный телефон на процессоре Snapdragon 8 с самой быстрой зарядкой».

Подключённый зарядный кабель расположен под таким углом, чтобы не мешать, когда смартфон держат горизонтально. Кроме того, система охлаждения с вентиляторами обеспечивает условия, чтобы игра во время зарядки не приводила к перегреву.