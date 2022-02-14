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Всего 17 минут: новый антикризисный флагман Xiaomi Redmi получит очень быструю зарядку

Дебют уже скоро
16 февраля в Китае должен выйти новый смартфон Xiaomi Redmi K50 Gaming Edition. В преддверии выпуска компания подогревает интерес к устройству. В частности, мы узнали новую информацию о его технологии зарядки.
Всего 17 минут: новый антикризисный флагман Xiaomi Redmi получит очень быструю зарядку

Глава Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibong) сообщил, что аккумулятор ёмкостью 4700 мАч в Redmi K50 Gaming можно зарядить всего за 17 минут. Он утверждает, что это «мобильный телефон на процессоре Snapdragon 8 с самой быстрой зарядкой».

Подключённый зарядный кабель расположен под таким углом, чтобы не мешать, когда смартфон держат горизонтально. Кроме того, система охлаждения с вентиляторами обеспечивает условия, чтобы игра во время зарядки не приводила к перегреву.

Всего 17 минут: новый антикризисный флагман Xiaomi Redmi получит очень быструю зарядку

Стоит отметить, что Redmi K50 Gaming Edition, скорее всего, будет продаваться по всему миру под другим названием. Например, Redmi K40 Gaming Edition дебютировал на глобальном рынке как POCO F3 GT.

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