Всего 17 минут: новый антикризисный флагман Xiaomi Redmi получит очень быструю зарядку

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Всего 17 минут: новый антикризисный флагман Xiaomi Redmi получит очень быструю зарядкуДебют уже скоро
16 февраля в Китае должен выйти новый смартфон Xiaomi Redmi K50 Gaming Edition. В преддверии выпуска компания подогревает интерес к устройству. В частности, мы узнали новую информацию о его технологии зарядки.
Глава Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibong) сообщил, что аккумулятор ёмкостью 4700 мАч в Redmi K50 Gaming можно зарядить всего за 17 минут. Он утверждает, что это «мобильный телефон на процессоре Snapdragon 8 с самой быстрой зарядкой».
Подключённый зарядный кабель расположен под таким углом, чтобы не мешать, когда смартфон держат горизонтально. Кроме того, система охлаждения с вентиляторами обеспечивает условия, чтобы игра во время зарядки не приводила к перегреву.
Стоит отметить, что Redmi K50 Gaming Edition, скорее всего, будет продаваться по всему миру под другим названием. Например, Redmi K40 Gaming Edition дебютировал на глобальном рынке как POCO F3 GT.