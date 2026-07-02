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Опубликовано 02 июля 2026, 07:30
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Всего 20 попыток ввода PIN-кода: Android 17 ужесточит защиту смартфона

Чтобы неповадно взломщикам было
В Android 17 Google усилила защиту экрана блокировки, заметили СМИ. Раньше система позволяла ввести неправильный PIN до 1800 раз в течение пяти лет. В Android 17 лимит снизили, радикально.
Всего 20 попыток ввода PIN-кода: Android 17 ужесточит защиту смартфона

© Ferra.ru

После всего 20 неудачных попыток ввод блокируется навсегда. Кроме того, изменены временные ограничения. Вместо старых 10 попыток за минуту — теперь только 6.

К счастью, если вы несколько раз подряд ввели один и тот же неверный PIN система распознает повтор и не засчитает эти попытки как ошибки. На экране появится поясняющее сообщение.

Улучшены и подсказки при блокировке. Теперь пишут понятно «Попробуйте снова через 30 минут».

Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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