Всего лишь 16-е место: камера Xiaomi 13 Pro не впечатлила экспертов DxOMark

Система камер Xiaomi 13 Pro состоит из основного 50-мегапиксельного модуля с 1,0-дюймовым сенсором, сверхширокоугольного модуля на 50 Мп, телефото на 50 Мп.

Всего Xiaomi 13 Pro набрал 136 баллов. Так, он занял 16-е место в общем рейтинге и 15-е место в рейтинге ультра-премиум моделей. Эксперты похвалили камеру за хорошую экспозицию и детализацию на фото и видео; широкий динамический диапазон; в целом приятный цвет и качественный зум на близком и среднем расстоянии у телеобъектива. Из минусов отметили: некоторую нестабильность экспозиции и сжатие тона в высококонтрастных сценах, гало-артефакты на фото, частые задержки между нажатием кнопки спуска затвора и захватом изображения, особенно в условиях высокой контрастности, а также некоторые сбои автофокуса.