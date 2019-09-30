Всего за десять дней россияне раскупили все самые дорогие iPhone

Теперь тем, кто хотел купить новинки именно в указанных цветах, придётся подождать от двух до четырёх недель. Как сообщают представители российского интернет-магазина Apple, смартфоны iPhone 11 Pro и Pro Max уже отсутствуют на складе.

В «М.Видео—Эльдорадо» дефицит есть по по моделям с большими объёмами памяти, включая iPhone Pro и Pro Max на 256 ГБ и 512 ГБ. В магазинах МТС первыми закончились тоже устройства с 512 ГБ.

Напомним, объём предварительных заказов на новые iPhone превысил показатели 2018 года в два-три раза. По словам руководства re:Store, популярные модели были в дефиците уже к вечеру 20 сентября.