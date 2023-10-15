«Всех под одну гребёнку»: все модели iPhone 16 получат процессор Apple A18

Согласно последним данным, весь ряд iPhone 16 будет оснащён чипами А-серии, основанными на 3-нм техпроцессу TSMC.

В прошлом году только модели iPhone 15 Pro были оборудованы первым поколением 3-нм чипов, в то время как стандартные модели использовали чип A16 Bionic с устаревшей технологией. Но в следующем году все модели iPhone 16 будут работать на втором поколении 3-нм чипов от TSMC.

Популярный аналитик Джефф Пу подтвердил, что линейка iPhone 16 полностью будет запущена с чипами Apple A18. Стандартные модели iPhone 16 будут оснащены чипами A18 Bionic, в то время как Pro-модели получат чипы A18 Pro.

Это означает значительное улучшение производительности по сравнению с чипом A16 Bionic в моделях iPhone 15.