Всем iPhone 2021 года пообещали вернуть Touch ID

Сообщается, что Apple тестирует новый биометрический сенсор для грядущих смартфонов. Также все устройства линейки, как утверждается, получат небольшую «чёлку». Её уменьшение станет возможно благодаря более компактному модулю камеры. Что касается лидара, то у моделей Pro и Pro Max он будет.

Напомним, у текущего поколения iPhone 12 есть только Face ID, то есть технология для распознавания лица. С помощью Face ID можно оплачивать покупки в магазинах, приложениях и на сайтах. Во время пандемии, когда все массово стали носить медицинские маски, владельцы iPhone столкнулись с неудобствами, поскольку их смартфоны не могли распознать прикрытое лицо. Чуть позже Apple эту проблему частично решила.