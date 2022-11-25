Вслед за Apple: Samsung добавит поддержку спутниковой связи в свои смартфоны

Iridium - это 66 спутниковая группировка на низкой околоземной орбите, которая предоставляет услуги голосовой связи и передачи данных. С запуском семейства Galaxy S23, по слухам, можно будет отправлять текстовые сообщения и “легкие” изображения через спутник.

Samsung не ожидает, что эта функция будет востребована в Корее, но считает, что она может иметь успех в Северной и Южной Америке, Европе, России и Китае, особенно в тех частях, где инфраструктура не очень хорошо развита.